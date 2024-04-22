بعد هاليفا.. ضابط إسرائيلي رفيع ينوى "الإستقالة"

أبلغ رئيس القيادة المركزية لـ "الجيش الإسرائيلي"، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخراً أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في آب المقبل والتقاعد من الجيش.

ويأتي إبلاغ فوكس بأنه ينوى التقاعد من الجيش بالتزامن مع إعلان "الجيش الإسرائيلي" استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر".

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في جيش الإحتلال منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.