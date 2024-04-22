سخرية من "الجيش الإسرائيلي" بسبب "أبو شجاع".. ما القصة؟

محمد جابر "أبو شجاع" مقاوم فلسطيني تصدر اسمه منصات التواصل الفلسطينية والعربية، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي مخيم نور الشمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وإشاعتها نبأ اغتيال "أبو شجاع" قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ولكن بعد أيام من اقتحام المخيم وإشاعة المنصات الإسرائيلية اغتيال "أبو شجاع" ظهر الأخير أمس الأحد خلال تشييع جثامين شهداء مخيم نور الشمس.

وبدأت اللقطات تنتشر على منصات التواصل لمشاركة "أبو شجاع" في التشييع وتوجيهه رسائل للاحتلال الإسرائيلي خلال تشييع أصدقائه.

ومع ظهور أبو شجاع سادت حالة من السخرية بين المدونين عن الكذب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في التغطية على فشله في العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

الظهور الأول لقائد كتيبة طولكرم ماجد جابر ابو شجاع ، خلال تشيع جنازة شهداء مجزرة نور شمس قبل قليل .



مشاهد فيها تحدي وقوة بين احضان الشعب والمقاومين .



تقتل أسرائيل مقاوم وفي نفس الوقت تصنع مئة مقاوم . pic.twitter.com/EwrDbJ33kp — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 21, 2024