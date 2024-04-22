"في الممر الفاصل".. "إسرائيل" تعلن بدء عملية عسكرية جديدة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه في قطاع غزة لفصل شماله عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تكثيف ما وصفها بالجهود العسكرية.
وقال الجيش إن "الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال التابعة للقيادة الجنوبية أطلقت عملية في منطقة ممر الوسط".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة ما وصفها بالجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.