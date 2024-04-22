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عربي و دولي

"في الممر الفاصل".. "إسرائيل" تعلن بدء عملية عسكرية جديدة

2024-04-22 | 14:13
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&quot;في الممر الفاصل&quot;.. &quot;إسرائيل&quot; تعلن بدء عملية عسكرية جديدة
"في الممر الفاصل".. "إسرائيل" تعلن بدء عملية عسكرية جديدة


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه في قطاع غزة لفصل شماله عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تكثيف ما وصفها بالجهود العسكرية.

وقال الجيش إن "الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال التابعة للقيادة الجنوبية أطلقت عملية في منطقة ممر الوسط".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة ما وصفها بالجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.
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عربي و دولي

إسرائيل

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بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها.. وروسيا تردّ
13:54

بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها.. وروسيا تردّ

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها إذا قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعزيز جبهته الشرقية، وهو ما رد عليه الكرملين بأن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تم نشر تلك الأسلحة.

13:54

بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها.. وروسيا تردّ

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها إذا قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعزيز جبهته الشرقية، وهو ما رد عليه الكرملين بأن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تم نشر تلك الأسلحة.

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