"في الممر الفاصل".. "إسرائيل" تعلن بدء عملية عسكرية جديدة



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه في قطاع غزة لفصل شماله عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تكثيف ما وصفها بالجهود العسكرية.