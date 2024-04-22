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عربي و دولي

بعد سلسلة من الهزات.. زلزال قوي يضرب هذه العاصمة

2024-04-22 | 15:17
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بعد سلسلة من الهزات.. زلزال قوي يضرب هذه العاصمة
بعد سلسلة من الهزات.. زلزال قوي يضرب هذه العاصمة

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، لسلسلة من الزلازل مساء الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين.

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من نيسان، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.
وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء، 
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجة.
بعد سلسلة من الهزات.. زلزال قوي يضرب هذه العاصمة

عربي و دولي

تايوان

زلزال

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قطر: ملتزمون بجهود الوساطة لكننا في مرحلة إعادة تقييم
06:37

قطر: ملتزمون بجهود الوساطة لكننا في مرحلة إعادة تقييم

قال المتحدث بإسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة حماس و"إسرائيل" في هذه المرحلة، مؤكدا التزام بلاده بجهود الوساطة وبالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة.

06:37

قطر: ملتزمون بجهود الوساطة لكننا في مرحلة إعادة تقييم

قال المتحدث بإسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة حماس و"إسرائيل" في هذه المرحلة، مؤكدا التزام بلاده بجهود الوساطة وبالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة.

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