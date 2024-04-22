أوكرانيا: 25 ألف جندي روسي يحاولون إجتياح منطقة إستراتيجية

قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، إن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.

وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من أيار الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وقال نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: "الوضع حول البلدة صعب لكنه تحت السيطرة... مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".

وأضاف في تصريحات أذاعتها قناة سوسبيلن العامة "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه".

وسيؤدي الإستيلاء على تشاسيف يار إلى وجود روسيا على مقربة من مدينتين مهمتين استراتيجيا خاضعتين للسيطرة الأوكرانية، وهماكراماتورسك وسلوفيانسك.



