عبد اللهيان: عقوبات الاتحاد الأوروبيّ على طِهران مؤسفة

وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه بأنه قصف إسرائيليّ لسفارتها في دمشق.

وقال أمير عبد اللهيان على موقع إكس للتواصل الاجتماعيّ: "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبيّ يقرّر سريعًا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنّها مارست حقّها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيليّ المتهور."

كما طالب الاتحاد بفرض عقوبات على "إسرائيل" بدلًا من بلاده.

وسيتعين القيام بالمزيد من العمل في بروكسل للموافقة على إطار قانونيّ قبل أن يصبح توسيع نطاق العقوبات ساري المفعول.