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عربي و دولي

تهديد إيراني بمحو إسرائيل

2024-04-23 | 09:41
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تهديد إيراني بمحو إسرائيل
تهديد إيراني بمحو إسرائيل

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، من أي هجوم قد تشنه إسرائيل مجددا على الأراضي الإيرانية.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال رئيسي: "إنه في حال قيام إسرائيل بأي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية المقدسة، فإنّ الوضع سيكون مختلفا تماما، ولا أحد يعلم ما إذا كان سيبقى شيء من هذا الكيان".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على ما يبدو بطائرات بدون طيار على قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وفي محاولة من إيران لعدم إعطاء اعتبار لضربة إسرائيل التي كشفت قصورا في نظام الدفاع الجوي ووصلت إلى نقاط حساسة في العمق الإيراني، اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أن عدد الصواريخ التي أصابت أهدافا في إيران "مسألة ثانوية"، وذلك في تعليقه على التصعيد الأخير مع إسرائيل.

ولم يؤد الهجوم الإسرائيلي على إيران، الجمعة، إلى ردود فعل قوية من طرف طهران ولم تتوعد بالرد، وهو ما اعتبر كإعلان عن نهاية جولة التصعيد بين البلدين.

ويهدد القادة الإيرانيون بين الحين والآخر برد قاس على إسرائيل إذا تجاوزت الخطوط الحمراء إلا أن الرد الأول المباشر الذب جاء من إيران وليس من أذرعها كان بحسب خبراء باهتا لا يتناسب مع مستوى التهديد.

تهديد إيراني بمحو إسرائيل

عربي و دولي

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