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عربي و دولي

أبو عبيدة: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي

2024-04-23 | 10:23
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أبو عبيدة: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي
أبو عبيدة: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنه "بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته".

وأضاف أبو عبيدة أن "العدو لا يزال عالقا في رمال غزة"، مؤكداً أنه "لن يحصد إلا الخزي والهزيمة".

وهذا أبرز ما قاله أبو عبيدة:

- لم نوثق إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو.
- 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين.
- سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا.
- العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل.
- قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.
- لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم.
- العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت.
- سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة.
- الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة.
- ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها.
- نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق.
- ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم.
- أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية ونحيي كل شبر من ضفتنا الحرة الأبية.
- رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو.
- ندعو جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة.
- المقاومة ستظل أمينة على تضحيات شعبنا ونحن نحمل آلامه وآماله.
- العدو عالق في غزة.



أبو عبيدة: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي

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