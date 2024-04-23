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عربي و دولي

إعلام الاحتلال : الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريباً جداً"

2024-04-23 | 15:32
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إعلام الاحتلال : الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح &quot;قريباً جداً&quot;
إعلام الاحتلال : الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريباً جداً"

قالت هيئة البث الاسرائيلية ان جيش الاحتلال يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "قريبا جدا".

ونقلت الهيئة عن مصدرين عسكريين "إسرائيليين" لم تسمهما، قولهما إن "الجيش يستعد لعملية برية في رفح تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان".
 وأوضح "إيتاي بلومنتال" المعلق العسكري للهيئة أنه "وفقا لخطة الجيش، سيُطلب من أكثر من مليون فلسطيني موجودين في رفح إخلاء المنطقة إلى مآوي تمت إقامتها مؤخرا في جنوب ووسط قطاع غزة."
وأضاف أن "آلاف الخيام أعدتها مسبقا هيئات إغاثية دولية ودول أخرى (لم يسمها) في هذه المناطق لاستيعاب النازحين من رفح."
وقال بلومنتال، إنه "وفقا للخطة الإسرائيلية التي تم طرحها على الأميركيين ودول أخرى بالمنطقة فإن تقدم الجيش الإسرائيلي في رفح سيتم عبر مراحل، بناء على تقسيم المدينة إلى مناطق محددة، وسيتم إبلاغ السكان المحليين في كل منطقة مسبقا، قبل أي تحرك للقوات الإسرائيلية، حتى يمكن السماح بإخلائهم على مراحل".
وفي السياق قدر مسؤولون أمنيون في كيان الاحتلال أن تستغرق عملية إخلاء السكان من رفح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
إعلام الاحتلال : الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريباً جداً"

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