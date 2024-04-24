ميناء عائم في غزة "قريباً جداً"

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر للصحفيين، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.وأضاف أن "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة، مؤكدا أنه بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبا جدا"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبدأ البناء بحلول أوائل أيار على أبعد تقدير.وشدد مسؤولون أميركيون على أن بناء هذا الميناء لا يتطلب وجود أي جندي أميركي على الأرض، لكن مع ذلك، فإن الجنود الأميركيين سيكونون موجودين خلال بنائهم الميناء على مقربة من القطاع، وهي عملية ستضمن أمنها القوات الإسرائيلية.