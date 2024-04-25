المقابر الجماعية.. حماس تطالب بلجنة دولية والبنتاغون: ينبغي إجراء تحقيقات شاملة

طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بإرسال فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والتعرف على الشهداء.

كما طالبت حماس بلجنة دولية مستقلة للتحقيق في المقابر الجماعية التي ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفال ونساء، محذرة من "التغاضي عن جرائم الاحتلال والاستمرار في حماية المجرمين وتمكينهم من الإفلات من العقاب".

في السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مقلقة للغاية، وينبغي إجراء تحقيقات شاملة بشأنها.

وأضاف البنتاغون أنه لا تزال لديه "هواجس" بشأن كيفية شن "إسرائيل" عملية عسكرية في رفح.