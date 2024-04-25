الحوثيون يعلنون إستهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وقصف أهداف في أم الرشراش

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:





"استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN ) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأطلقت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".

