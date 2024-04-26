منددة بسياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة ... مسؤولة أميركية تستقيل

فقد أظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.

وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) "استقلت في أبريل/نيسان 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، لدى سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.

وكانت للسبب عينه ، أنيل شيلين اعلنت استقالتها قبل نحو شهر ايضاً من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، كما استقال المسؤول بالخارجية جوش بول في تشرين الأول الماضي.

واستقال ايضاً طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في كانون الثاني الماضي.