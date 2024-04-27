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عربي و دولي

الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة

2024-04-27 | 01:26
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الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة
الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة

قالت حركتا حماس وفتح ودبلوماسي مقيم في بكين، أمس الجمعة، إن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في حركتي حماس وفتح قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، أمس الجمعة، "ندعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وندعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور".
وأدلى وانج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اعتيادي ردا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين حركتي حماس وفتح في بكين، والدور الذي لعبته الصين في تسهيل الاجتماع.
وكانت موسكو قد احتضنت اجتماعا مماثلا نهاية شباط الماضي، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أعلن وقتها، إلا أنه لم يحقق تقدما كبيرا.
وستكون هذه الزيارة هي المرة الأولى التي يُعلن فيها توجه وفد من حماس إلى الصين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي مقيم في بكين، لم تذكر اسمه، إن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
الصين تستضيف حماس وفتح لعقد محادثات مصالحة

عربي و دولي

الصين

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