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عربي و دولي

حماس: تسلّمنا ردّ الإحتلال الرسمي على موقفنا وسندرسه

2024-04-27 | 01:39
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حماس: تسلّمنا ردّ الإحتلال الرسمي على موقفنا وسندرسه
حماس: تسلّمنا ردّ الإحتلال الرسمي على موقفنا وسندرسه

قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة تسلّمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 نيسان الجاري.

وأضاف الحية، في بيان، أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل". وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.
وأشار سوليفان إلى أن "هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر و"إسرائيل" لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن قطاع غزة".
وتزامنت تصريحات المسؤول الأميركي مع ما أعلنته القاهرة بأن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى تل أبيب أمس الجمعة، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة.
وكشفت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مسؤول أمني مصري، أن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.
وتعليقا على تلك الأنباء، ذكر موقع "0404" العبري أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش هدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بترك الحكومة إن وافق على المبادرة المصرية.
واعتبر سموتريتش أن المبادرة تشكّل خنوعا "إسرائيليا" خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس، على حد قوله.
وقالت قناة "كان" إن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية بـ "إسرائيل" تؤيد الاقتراح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن نتنياهو لا يوافق عليه.
وفي خبر عاجل مساء أمس الجمعة، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن وزير في المجلس الأمني المصغر، لم تكشف عن هويته، تأكيده أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل لصفقة، ويضع كثيرا من العراقيل في هذا الشأن.
حماس: تسلّمنا ردّ الإحتلال الرسمي على موقفنا وسندرسه

عربي و دولي

حماس

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