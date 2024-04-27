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عربي و دولي

واشنطن: لا أنظمة "باتريوت" متاحة لإرسالها إلى هذه الدولة

2024-04-27 | 02:35
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واشنطن: لا أنظمة &quot;باتريوت&quot; متاحة لإرسالها إلى هذه الدولة
واشنطن: لا أنظمة "باتريوت" متاحة لإرسالها إلى هذه الدولة

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، في مقابلة مع قناة "أم أس أن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تمتلك أنظمة دفاع جوي متاحة من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا.

وأضاف ساليفان أن أنظمة باتريوت الأميركية يتم نشرها الآن في مختلف أنحاء العالم، لحماية القوات الأميركية.
وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، في المقابلة التلفزيونية، أنه إذا تمكنوا من تحرير بطاريات باتريوت زائدة، فإنه سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وأكد ساليفان أن بلاده تعتزم في الوقت ذاته إقناع الشركاء الأوروبيين وفي مناطق أخرى من العالم، بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي المتاحة لديهم.
وتأتي تصريحات ساليفان في ظل تراجع القوات الأوكرانية أمام القوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا، حيث تعاني كييف من مشاكل في الدفاع الجوي، وتزايدت الحديث في أوائل الشهر الجاري عن ضعف النظام الجوي الأوكراني، مما دفع الولايات المتحدة للنظر في إمكانية تقديم دعم عسكري لكييف.
كما تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونغرس.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس الماضي، بأن حزمة المساعدات هذه تشمل عقود الأسلحة لأوكرانيا من بينها "أنظمة دفاع جوي باتريوت وذخائر مدفعية وطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو-جو".
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخرا، نقلا عن مسؤولين في كييف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في ذخيرة الدفاع الجوي.
واشنطن: لا أنظمة "باتريوت" متاحة لإرسالها إلى هذه الدولة

عربي و دولي

واشنطن

باتريوت

أوكرانيا

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