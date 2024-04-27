"قد لا تجد طريقاً واحداً آمناً".. الحوثيون يحذّرون واشنطن

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أنها "على علم بما تخطط له الولايات المتحدة من أعمال عدائية".

وحمل نائب وزير الخارجية حسين العزي، "أميركا مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضد اليمن"، محذراً من أنها "قد لا تجد في المنطقة طريقا واحداً آمناً وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار".

وأضاف العزي: "كرجل سلام أنصحها بإنهاء توجهاتها العدائية، قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد"، حسب قناة "المسيرة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ، مشيرةً إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو 9" أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أميركية نوع "إم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".

وأكد المتحدث العسكري، "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليه في قطاع غزة".



