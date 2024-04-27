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عربي و دولي

نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا

2024-04-27 | 05:46
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نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا
نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا

قلَّل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، الجمعة، من أهمية وجدوى أيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات "إسرائيل" لكنها "ستشكل سابقة خطرة".

جاء ذلك في منشور لنتنياهو على منصة "إكس" بعد يومين من تداول إعلام "إسرائيلي" تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات "الإسرائيلية" خلال الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
واعتبر أن مثل هذا التهديد ضد "إسرائيل" "فضيحة"، بذريعة أنها  "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه. وأضاف أن "إسرائيل" ستواصل شن حربها ضد حماس حتى "تحقيق النصر ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن نفسها".
 
نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية

قطاع غزة

إسرائيل

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