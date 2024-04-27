نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا

جاء ذلك في منشور لنتنياهو على منصة "إكس" بعد يومين من تداول إعلام "إسرائيلي" تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات "الإسرائيلية" خلال الحرب على قطاع غزة.وقال نتنياهو "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".واعتبر أن مثل هذا التهديد ضد "إسرائيل" "فضيحة"، بذريعة أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه. وأضاف أن "إسرائيل" ستواصل شن حربها ضد حماس حتى "تحقيق النصر ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن نفسها".