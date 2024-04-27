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عربي و دولي

إعلام العدو: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة المقبلة!

2024-04-27 | 06:40
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إعلام العدو: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة المقبلة!
إعلام العدو: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة المقبلة!

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "عددًا من الضبّاط الكبار في ​الجيش الإسرائيلي​ يتواصلون مع محامين، قبل بدء التّحقيقات في أحداث 7 تشرين الأوّل الماضي"، مشيرةً إلى أنّ "استقالة رئيس الأركان ​هرتسي هاليفي​ متوقَّعة في الفترة المقبلة، ونقاش يدور بشأن خليفته".

وكانت قد توقّعت وسائل إعلام إسرائيليّة، أن تجرّ استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا سلسلةً من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التّحقيقات الدّاخليّة في الجيش، المتوقّعة خلال الصّيف المقبل.

وذكرت أنّ من بين القيادات المتوقّع أن تقدّم استقالتها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبيّة يارون فينكلمان، رغم أنّه كان في منصبه لمدّة شهرين فقط قبل 7 تشرين الأوّل 2023.
إعلام العدو: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة المقبلة!

عربي و دولي

هرتسي هاليفي

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