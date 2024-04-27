إعلام العدو: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة المقبلة!

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "عددًا من الضبّاط الكبار في ​الجيش الإسرائيلي​ يتواصلون مع محامين، قبل بدء التّحقيقات في أحداث 7 تشرين الأوّل الماضي"، مشيرةً إلى أنّ "استقالة رئيس الأركان ​هرتسي هاليفي​ متوقَّعة في الفترة المقبلة، ونقاش يدور بشأن خليفته".