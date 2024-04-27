العدو الإسرائيلي "مستعد" لتأجيل اجتياح رفح بحال التوصل "لاتفاق أسرى"
أعلن وزير خارجية العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، إن "من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس".
ونقلت رويترزعن كاتس قوله خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم (...) إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".