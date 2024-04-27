العدو الإسرائيلي "مستعد" لتأجيل اجتياح رفح بحال التوصل "لاتفاق أسرى"

ونقلت رويترزعن كاتس قوله خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم (...) إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".