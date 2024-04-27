فيديو يوّثق لحظات "مخيفة" من زلزال إندونيسيا!

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,1 درجات وقد شعر به سكان العاصمة جاكرتا وعمدوا إلى إخلاء المباني، وكذلك سكان مدينة باندونغ المجاورة.

كما أظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" ومأخوذ من كاميرا مراقبة سيارات مركونة في أحد الشوارع تتحرك بفعل قوة الزلزال، كما ظهر أحد المارة وهو يركض بعد أن استشعر بالأرض تهتز تحت قدميه.

وقال أحد سكان باندونغ لوكالة فرانس برس "طلبت من زوجتي وأولادي ان يغادروا المنزل".

مضيفا: "عادة، تستمر الزلازل نحو خمس ثوان، لكن هذا الزلزال استمر ما بين عشرة و15 ثانية".