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عربي و دولي

فيديو يوّثق لحظات "مخيفة" من زلزال إندونيسيا!

2024-04-27 | 14:45
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فيديو يوّثق لحظات &quot;مخيفة&quot; من زلزال إندونيسيا!
فيديو يوّثق لحظات "مخيفة" من زلزال إندونيسيا!

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على سلم ريشتر قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية السبت، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي ام كي جي".

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,1 درجات وقد شعر به سكان العاصمة جاكرتا وعمدوا إلى إخلاء المباني، وكذلك سكان مدينة باندونغ المجاورة.

كما أظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" ومأخوذ من كاميرا مراقبة سيارات مركونة في أحد الشوارع تتحرك بفعل قوة الزلزال، كما ظهر أحد المارة وهو يركض بعد أن استشعر بالأرض تهتز تحت قدميه.

وقال أحد سكان باندونغ لوكالة فرانس برس "طلبت من زوجتي وأولادي ان يغادروا المنزل".

مضيفا: "عادة، تستمر الزلازل نحو خمس ثوان، لكن هذا الزلزال استمر ما بين عشرة و15 ثانية". 

 
فيديو يوّثق لحظات "مخيفة" من زلزال إندونيسيا!

عربي و دولي

جزيرة جاوا الإندونيسية

زلزال إندونيسيا

إندونيسيا

زلزال

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