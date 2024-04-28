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عربي و دولي

بالفيديو - بايدن : أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره

2024-04-28 | 01:09
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بالفيديو - بايدن : أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره
بالفيديو - بايدن : أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض انتقد فيه منافسه دونالد ترامب بينما نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيل في الحرب على غزة.

وقد استغل بايدن الحدث الرسمي السنوي مساء يوم امس لانتقاد ترامب ووصفه بعدم النضج وسخر من تقدم عمره هو شخصيا وقال "نعم، فعلا السن مشكلة. أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره".

وأضاف بايدن البالغ من العمر 81 عاما بعد ذلك عن ترامب الذي يبلغ عمره 77 عاما: "السن هو العامل الوحيد المشترك بيننا".

 
 

وتجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي. وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأميركية عند وصولهم للمكان.

وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

ونظمت حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل من أحد المتنزهات القريبة. وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني "وسائل الإعلام الأميركية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية".

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.

بالفيديو - بايدن : أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره

عربي و دولي

بايدن

ترامب

غزة

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