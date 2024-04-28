بالفيديو - جامعة "ميجيل" في كندا تنضم لثورة الجامعات الأميركية تضامناً مع غزة

جامعة "ميجيل" في كندا تنضم لثورة الجامعات الأميركية تضامناً مع غزة pic.twitter.com/XiAVRZrLGY
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 28, 2024
جامعة "ميجيل" في كندا تنضم لثورة الجامعات الأميركية تضامناً مع غزة pic.twitter.com/XiAVRZrLGY
اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الى إن "إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة".
اعلن مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن الحكومة الإسرائيلية ستعطي من 10 أيام إلى أسبوعين مهلة، للمبادرة الجديدة بالتوصل إلى صفقة مع حماس لتحرير قسم من الأسرى الإسرائيليين.