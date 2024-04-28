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عربي و دولي

وفد حماس يزور القاهرة الاثنين و"إسرائيل" في انتظار رد السنوار

2024-04-28 | 07:37
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وفد حماس يزور القاهرة الاثنين و&quot;إسرائيل&quot; في انتظار رد السنوار
وفد حماس يزور القاهرة الاثنين و"إسرائيل" في انتظار رد السنوار

أفاد إعلام العدو الإسرائيلي بأن تل أبيب تتوقع استلام رد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار على مقترحات صفقة التبادل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وقالت القناة الإسرائيلية 24، نقلا عن مصادر، إنه في حال تلقي رد سلبي من حماس فإن إسرائيل قد تلجأ لعملية من عدة مراحل في رفح.

على الجانب الآخر، قال قيادي بحماس لرويترز إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة، يوم الاثنين، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.

كما أضاف القيادي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن الوفد سيناقش وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء، وكذلك رد إسرائيل.

من جانبه، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري حكومة العدو وحركة حماس على إظهار "مزيد من الالتزام والجدية" في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وفد حماس يزور القاهرة الاثنين و"إسرائيل" في انتظار رد السنوار

عربي و دولي

إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية

حركة حماس

يحيى السنوار

القاهرة

هدنة غزة

مفاوضات غزة

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