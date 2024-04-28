أوقفوا الحرب... الاحتجاجات الطلابية مستمرة في أميركا

وامتدت التظاهرات الجامعية الطلابية إلى أكثر من 40 جامعة في 25 ولاية أميركية للتنديد بالحرب المستمرة منذ أكثر من 6 شهور.

في حين استمر طلبة جامعة جورج واشنطن، رغم عطلة نهاية الأسبوع، في اعتصامهم، مؤكدين أن حراكهم لن ينتهي إلا بانتهاء الحرب.

ورغم برودة الطقس وتساقط الأمطار إلا ان عشرات الطلبة ما زالوا يتوافدون أمام مبنى جماعة جورج واشنطن للتضامن مع آهالي الفلسطينيين ومطالبة البيت الأبيض بإنهاء الحرب على غزة ومنع الدعم العسكري عن الحكومة الاسرائيلية.

وعلى العكس مما حصل في جامعة كولومبيا، لم تقم جامعة جورج واشنطن باستدعاء الشرطة المحلية لفض المظاهرات وانتزاع خيامهم، لكنها اتخذت بعض الاجراءات لمنع امتداد خيم المتظاهرين بداخل الحرم الجامعي.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنغتون في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك.