اتفاقية تعاون بين السعودية ولبنان

انعقدت الجمعية العمومية لاتحادات المقاولين بالدول الاسلامية، على هامش اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض، حيث توجت بتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين ونقابة مقاولي البناء والاشغال العامة في لبنان، و نصت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في توظيف الإمكانات والخبرات والتعاون المشترك فيما بينهما بما يحقق المصلحة المشتركة وذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة، لتعزيز مستوى قطاع المقاولات ورفع مستويات العاملين في هذه المهن، وتحسين وتطوير الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع البناء والتشييد في كلا البلدين.

