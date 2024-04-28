الاسد التقى وزير خارجية البحرين.. ما هي الملفات التي طُرحت على الطاولة؟

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل، كما تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

