سيجورنيه: لبنان بحاجة إلى إصلاحات وسنواصل العمل لإخراجه من أزمته

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر في ختام زيارته لبنان، إن "الازمة طالت كثيرا ونتفادى أن تعصف في لبنان حرباً إقليمية، وندعو الاطراف كافة إلى ضبط النفس، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب".