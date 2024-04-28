البيت الابيض: الرصيف العائم سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع قليلة

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، بانه "سيستغرق الأمر على الأرجح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن حقا من رؤية أي عملية". ولفت الى إن المنصة العائمة التي يكمن الهدف في بنائها في إدخال مزيد من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى غزة ستساعد، لكن ضمن حدود. وأضاف "بكل صراحة، لا شيء يمكن أن يحل محل الطرق البرية والشاحنات التي تدخل" القطاع.

وشدد على وجوب أن تسمح "إسرائيل" بدخول مزيد من المساعدات وأن تبذل جهدا أكبر في حماية المدنيين الفلسطينيين. وأكد أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين. وذكر إن إسرائيل تسمح الآن بدخول مزيد من الشاحنات، بما في ذلك إلى شمال غزة الأكثر تضررا. وقال "لقد بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب منهم الرئيس بايدن الوفاء بها".

وكان بايدن قد أعلن لأول مرة عن خطط لبناء الرصيف العائم في أوائل آذار، في خضم اتّهامات وجّهت لـ"إسرائيل" بعرقلة تسليم المساعدات على الأرض.