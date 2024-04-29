"قناع بلون السماء" .. رواية للأسير الفلسطيني باسم خندقجي تحصد الجائزة العالمية للرواية العربية 2024

فازت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني الاسير في سجون الاحتلال منذ عشرين عاماً والمحكوم بثلاث مؤبدات باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ17.



وقال حساب الجائزة على موقع "فيسبوك" إن لجنة التحكيم اختارت الرواية الفائزة من بين 133 رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة، باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين تموز 2022 وحزيران 2023.

وتهدف الجائزة، وفق موقعها الإلكتروني، إلى "مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا من خلال ترجمة الروايات الفائزة التي وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة إلى لغات رئيسية أخرى، ونشرها".

وتسلم شقيق الاسير وناشرة الرواية الفائزة هذا العام، رنا إدريس، صاحبة دار الآداب الجائزة، بالإنابة عن خندقجي.

لحظة إعلان فوز الكاتب والأسير الفلسطيني باسم خندقجي بجائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية عن روايته "قناع بلون السماء" pic.twitter.com/FbugpLpfuT — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 29, 2024

وخندقجي روائي فلسطيني ولد في مدينة نابلس عام 1983، ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وكتب القصص القصيرة حتى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما.

ولم يمنعه اعتقاله من اكمال تعليمه الجامعي من داخل المعتقل عن طريق الانتساب بجامعة القدس، حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية، وأيضا أكمل كتاباته داخل السجون.



ومنذ اعتقاله كتب مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة عام 2024، روايات لأحمد المرسي (مصر)، أسامة العيَسة (فلسطين)، رجاء عالم (السعودية)، ريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).

وتبلغ القيمة المالية للجائزة المقدمة من مركز أبوظبي للغة العربية بدعم من مؤسسة "بوكر" في لندن 50 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنكليزية.

ومن بين أبرز الفائزين بالجائزة، التي انطلقت لأول مرة في نيسان 2007، الأردني جلال برجس، واللبنانية هدى بركات، والفلسطيني إبراهيم نصر الله، والعراقي أحمد سعداوي، والمصري بهاء طاهر.