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عربي و دولي

حماس ترد اليوم على مقترح الهدنة

2024-04-29 | 03:27
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حماس ترد اليوم على مقترح الهدنة
حماس ترد اليوم على مقترح الهدنة

تُقدّم حركة حماس اليوم ردّها على مقترح للتوصل إلى وقف اطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي متواصل منذ سبعة اشهر .

ومن المقرّر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس التي يرأس وفدها خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزّة والمنخرط بشكل كبير في المفاوضات، بحسب ما قال مسؤول كبير في "حماس" لوكالة الصحافة الفرنسية .

وأشار المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إلى أنّ "الأجواء إيجابيّة ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمّنه الردّ" الإسرائيلي.

والمقترح صاغته مصر وأدخلت عليه سلطات الاحتلال تعديلات،  وعرض المقترح الجديد بعدما أصرّت حماس في منتصف نيسان على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط يرفضه الاحتلال.

وبحسب "فرانس برس" ، لم ترشح تفاصيل عن الردّ الإسرائيلي على المقترح، لكنّ موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليّين قولهم إنّه يتضمّن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة.

ويأتي الاجتماع في القاهرة بعد نحو سبعة أشهر على الحرب الاسرائيلي على القطاع .

حماس ترد اليوم على مقترح الهدنة

عربي و دولي

حماس

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