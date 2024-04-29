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عربي و دولي

بوريل: اعترافات اوروبية متوقعة بدولة فلسطين نهاية أيار

2024-04-29 | 10:44
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بوريل: اعترافات اوروبية متوقعة بدولة فلسطين نهاية أيار
بوريل: اعترافات اوروبية متوقعة بدولة فلسطين نهاية أيار

كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن أن دولا أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية قريبا.

ونقلت رويترز عن بوريل قوله على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض إنه من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بدولة فلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.

وتؤيد بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض ذلك باستماتة.

كان بوريل قد قال، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معا لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأضاف مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس"، أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ما وصفه بالوضع المقلق في الضفة الغربية وغزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن.

على صعيد ذي صلة، عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، عن تفاؤل بلاده بشأن مقترح الهدنة في قطاع غزة.

ونقلت "رويترز" عن شكري قوله إن القاهرة تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وكذلك من حركة حماس.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور الصفدي، الذي اعتبر أن الحرب حولت إسرائيل إلى "دولة منبوذة".

بوريل: اعترافات اوروبية متوقعة بدولة فلسطين نهاية أيار

عربي و دولي

بوريل

الرياض

فلسطين

دولة فلسطين

الاتحاد الاوروبي

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