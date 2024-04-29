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عربي و دولي

السيسي وبايدن يتفقان على خطر التصعيد العسكري في رفح

2024-04-29 | 16:34
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السيسي وبايدن يتفقان على خطر التصعيد العسكري في رفح
السيسي وبايدن يتفقان على خطر التصعيد العسكري في رفح

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وتناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.

كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

كما تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

السيسي وبايدن يتفقان على خطر التصعيد العسكري في رفح

عربي و دولي

السيسي

مصر

بايدن

أميركا

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