وزير خارجية السعودية طالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة

واكد في بداية مداخلته "الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة".

وحول مفاوضات الأسرى قال: " نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقف لإطلاق النار دائم وليس مؤقتا".

كما أشار إلى "حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في شأن تقرير المصير وهو ما يجب أن يتحقق"، وقال: "من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص"، مؤكدا أن "الفرص الاقتصادية وفرص التنمية التي يوفرها السلام والأمن والتعاون هائلة".

واشار الى ان بلاده "تعمل مع شركائها على وقف الحرب في غزة وتعزيز جهود حل الدولتين"، مضيفا أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في غزة، وأن استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين".

وشدد على أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة هامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار، وأن تصاعد الصراع الحالي له تبعات كارثية على الفلسطينيين وعلى دول المنطقة"، بحسب "روسيا اليوم".