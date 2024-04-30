حزمة مساعدات ألمانية إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، عن "حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل، من بين أمور أخرى، 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".