حماس تبحث الرد على مقترح لوقف إطلاق النار.. ووفدها يغادر القاهرة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفد حركة حماس لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن تسلم اقتراحا لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن "وفد حماس غادر القاهرة، مضيفة أنه سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة".



وكان الوفد برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية قد وصل القاهرة صباح الاثنين، وقالت مصادر إعلامية إن الوفد ناقش مع الوسطاء القطريين والمصريين اقتراحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى.