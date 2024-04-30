المحكمة الجنائية رفضت التعليق على "اعتقال نتنياهو" !

رفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على تقارير أفادت بأنها قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين "إسرائيليين" بارزين.

وأشارت المحكمة، في رد عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN، إلى التصريحات السابقة للمدعي العام كريم خان، وقالت: "المكتب لا يقدم تعليقا مستمرا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، كما لا يستجيب للتكهنات في التقارير الإعلامية، وبناء على ذلك، ليس لدينا لا مزيد من التعليقات في هذه المرحلة".



وكانت وسائل إعلام العدو ذكرت أن "المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك نتنياهو، يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال فيما يتعلق بتحقيقها في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة".



ولم تقدم التقارير "الإسرائيلية" أي تفاصيل عن السبب الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه قد يتم إصدار أوامر الاعتقال.



وكان المدعي العام للمحكمة قال، في شباط، عبر منصة إكس، إن مكتبه "يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين"، وأضاف: "مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب".



وقال نتنياهو، الجمعة، عبر "إكس"، إن "إسرائيل لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس"، ولم يذكر أي سياق دفعه إلى مثل هذا التصريح.