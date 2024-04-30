الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

المحكمة الجنائية رفضت التعليق على "اعتقال نتنياهو" !

2024-04-30 | 02:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المحكمة الجنائية رفضت التعليق على &quot;اعتقال نتنياهو&quot; !
المحكمة الجنائية رفضت التعليق على "اعتقال نتنياهو" !

رفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على تقارير أفادت بأنها قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين "إسرائيليين" بارزين.

وأشارت المحكمة، في رد عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN، إلى التصريحات السابقة للمدعي العام كريم خان، وقالت: "المكتب لا يقدم تعليقا مستمرا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، كما لا يستجيب للتكهنات في التقارير الإعلامية، وبناء على ذلك، ليس لدينا لا مزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

وكانت وسائل إعلام العدو ذكرت أن "المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك نتنياهو، يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال فيما يتعلق بتحقيقها في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة".

ولم تقدم التقارير "الإسرائيلية" أي تفاصيل عن السبب الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه قد يتم إصدار أوامر الاعتقال.

وكان المدعي العام للمحكمة قال، في شباط، عبر منصة إكس، إن مكتبه "يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين"، وأضاف: "مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب".

وقال نتنياهو، الجمعة، عبر "إكس"، إن "إسرائيل لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس"، ولم يذكر أي سياق دفعه إلى مثل هذا التصريح.
المحكمة الجنائية رفضت التعليق على "اعتقال نتنياهو" !

عربي و دولي

المحكمة الجنائية

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الولايات المتحدة "ممتعضة" من الجنائية الدولية: ليس من اختصاصها!
قوات كييف قصفت جمهورية دونيتسك بشكل عنيف!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024