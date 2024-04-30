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وسائل اعلام الاحتلال : اشتباه بعملية دهس قرب برطعة شمال الضفة الغربية وإصابة مجندة والسائق لاذ بالفرار
2024-04-30 | 07:10
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وسائل اعلام الاحتلال : اشتباه بعملية دهس قرب برطعة شمال الضفة الغربية وإصابة مجندة والسائق لاذ بالفرار
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وسائل اعلام الاحتلال : اشتباه بعملية دهس قرب برطعة شمال الضفة الغربية وإصابة مجندة والسائق لاذ بالفرار
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