بالفيديو - اصابة جندي من الاحتلال بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ

أصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية طعن وقعت قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب منفذ العملية قرب باب الساهرة، في حين انتشر جيش الاحتلال بكثافة بعد إصابة أحد جنوده بالعملية.

وقد زعمت شرطة الاحتلال " منفذ العملية هو سائح تركي" وقد استشهد بعد تنفيه العملية .

فيديو ا استنفار لقوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد إطلاق النار تجاه شاب في البلدة القديمة بحجة تنفيذه عملية طعن pic.twitter.com/G3sjNHlg0M — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) April 30, 2024

وذكرت تقارير "إسرائيلية" إلى أن المنفذ هو حسن سقلان (34 عاماً)، ووصل إلى القدس المحتلة يوم أمس ودخل إلى الاراضي المحتلة عبر الأردن.

مواطن تركي يطعن جنديا صهيونيا في البلدة القديمة في القدس على أعتاب أبواب المسجد الأقصى ويصيبه بجراح خطرة ويلقى الله شهيدا منافحا عن مسرى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد أقام الحجة على هذه الأمة وأعذر إلى بارئه pic.twitter.com/VCifB1gH5K — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) April 30, 2024



وبعد العملية اقتحمت قوة من جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال فندقا في القدس كان السائح نزيلا فيه، وأغلق الاحتلال جميع المداخل والبوابات للمسجد الأقصى.