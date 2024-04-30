بالفيديو - اصابة جندي من الاحتلال بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب منفذ العملية قرب باب الساهرة، في حين انتشر جيش الاحتلال بكثافة بعد إصابة أحد جنوده بالعملية.
وقد زعمت شرطة الاحتلال " منفذ العملية هو سائح تركي" وقد استشهد بعد تنفيه العملية .
وذكرت تقارير "إسرائيلية" إلى أن المنفذ هو حسن سقلان (34 عاماً)، ووصل إلى القدس المحتلة يوم أمس ودخل إلى الاراضي المحتلة عبر الأردن.
وبعد العملية اقتحمت قوة من جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال فندقا في القدس كان السائح نزيلا فيه، وأغلق الاحتلال جميع المداخل والبوابات للمسجد الأقصى.