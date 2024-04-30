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جيش الإحتلال: أطلقنا النار على عدد من المشتبه بهم قرب جبل حريف على الحدود المصرية
2024-04-30 | 09:29
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جيش الإحتلال: أطلقنا النار على عدد من المشتبه بهم قرب جبل حريف على الحدود المصرية
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