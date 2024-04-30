العدل الدولية في دعوى نيكاراغوا: لا نملك صلاحيات بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لـ"إسرائيل".









وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا اليوم إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في الدعوى، معرباً عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بالحياة الكارثية في غزة.

وكانت المحكمة عقدت جلستها اليوم لإصدار القرار المتعلق بطلب نيكاراغوا باتخاذ إجراءات مؤقتة بحق ألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال .

وقال محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى "إسرائيل"، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة للكيان الإسرائيلي.

