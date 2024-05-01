قصف صاروخي روسي يستهدف أوديسا الأوكرانية.. وسقوط قتلى

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، في منشور على تطبيق تليغرام، إن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية.وكان قصف صاروخي روسي على مؤسسة تعليمية بالمدينة يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وكانت روسيا نفذت الهجوم بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" برأس حربي عنقودي، وهي صواريخ يصعب اعتراضها.وتشن روسيا مرارا هجمات على أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتستهدف البنية التحتية للموانئ خاصة. ومنذ فشل هجومهم المضاد في صيف عام 2023 بات الأوكرانيون في موقف دفاعي. أما روسيا فواصلت قضم أراض في شرقي أوكرانيا، رغم الخسائر الفادحة منذ بداية العام.وتكتسي موانئ المدينة الساحلية الكبيرة المطلة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية.