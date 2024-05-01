الحرس الثوري يكشف كواليس "الوعد الصادق"

كشف قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، كواليس عملية "الوعد الصادق" التي إستهدفت المنشآت والقواعد العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن العميد حاجي زادة، في مقابلة متلفزة، أن هذه العملية لم تكن سوى جزء صغير من القوة العسكرية التي تمتلكها البلاد، مبينا أنه "تم استخدام 20 في المائة من إجمالي الإمكانات التي أعددتها إيران لإنزال العقاب بالعدو الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، كشف الاثنين الماضي، عن أن "10 دول ساعدت إسرائيل في عملية "الوعد الصادق" في مجال الدفاع الجوي، لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

وتابع: "بعد أكثر من 50 عاما، وجّهت إيران صفعة قوية للكيان الصهيوني. لم يصدقوها"، مؤكدا أن "أيدينا اليوم ممتلئة بالأسلحة والعدو يعرف هذه النقطة، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق بأسلحة محلية الصنع، وهي عملية لم تكن مناورة تدريبية، بل كانت مسرح عملية حقيقية".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح في الأخيرة، بأن "إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران، فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".

وقال رئيسي، متحدثاً إلى طلاب جامعة لاهور، خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".

وأشار رئيسي إلى أن الأميركيين والغربيين يدّعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وأردف قائلاً: "لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟".

