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عربي و دولي

جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلاً واسعاً

2024-05-01 | 02:56
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جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلاً واسعاً
جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلاً واسعاً

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، الاثنين الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
وفي مكالمة مع قناة "الإخبارية" السعودية، كشف السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الأغا، عن هذه الجملة، ما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي.
وبحسب الأغا: "قال ولي العهد السعودي لعباس: "نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم".
وخلال اللقاء، أكد ابن سلمان وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.
ومن جهته، أكد عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشدد عباس على أن "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني".
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، إن هناك إجماعا دوليا على وقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل هي الوحيدة خارج هذا الإجماع، مضيفا: "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين".
جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلاً واسعاً

عربي و دولي

محمد بن سلمان

محمود عباس

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