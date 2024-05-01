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عربي و دولي

خامنئي: على الشباب أن يعرفوا منطق شعارَيْ "الموت لأميركا"

2024-05-01 | 05:44
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خامنئي: على الشباب أن يعرفوا منطق شعارَيْ &quot;الموت لأميركا&quot;
خامنئي: على الشباب أن يعرفوا منطق شعارَيْ "الموت لأميركا"

​شدد المرشد الأعلى في إيران السيّد علي خامنئي، على أنّ "قضية غزة اليوم هي قضية العالم الأولى"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.

ولفت، خلال لقائه حشدًا من المعلمين في "حسينية الإمام الخميني" في طهران لمناسبة "يوم المعلم"، إلى أنّه "لا يستطيع الصهاينة وداعموهم الأميركيون والأوروبيون أن يخرجوا قضية غزة من أجندة الرأي العام العالمي"، وقال: "أنظروا إلى الجامعات الأميركية والأوروبية. يجب أن يتزايد الضغط على الكيان الصهيوني يومًا بعد يوم".

كما ذكر خامنئي أنّ "على الشباب أن يعرفوا منطق شعارَيْ "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، والحكمة التي تقف وراء ذلك".

وأوضح أنّ "سلوك أميركا في قضية غزة يُثبت صحة الموقف الإيراني بعدم الثقة بأميركا"، وقال: "يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين. إن تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني لن يحل مشكلة غرب آسيا أبدًا". 

خامنئي: على الشباب أن يعرفوا منطق شعارَيْ "الموت لأميركا"

عربي و دولي

خامنئي

إيران

غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأميركية

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