فياضانات عارمة تضرب أرجاء السعودية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeed.news)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeed.news)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشد العبارات، "اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر إيريز".
اندلعت اشتباكات عنيفة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بين متظاهرين داعمين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل، وفق وسائل إعلام أميركية.