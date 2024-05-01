فياضانات عارمة تضرب أرجاء السعودية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشد العبارات، "اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر إيريز".

