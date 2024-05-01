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عربي و دولي

الخارجية الاردنية دانت اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات

2024-05-01 | 10:13
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الخارجية الاردنية دانت اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات
الخارجية الاردنية دانت اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشد العبارات، "اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر إيريز".

واعتبرت الوزارة فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما "خرقاً غاشماً لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة". 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن "اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال معبر إيريز". 

وحمّل القضاة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها". 
الخارجية الاردنية دانت اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات

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