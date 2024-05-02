الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

القوات الروسية تستعيد السيطرة على رابوتينو في زابوريجيا

2024-05-02 | 01:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات الروسية تستعيد السيطرة على رابوتينو في زابوريجيا
القوات الروسية تستعيد السيطرة على رابوتينو في زابوريجيا

استعادة القوات الروسية مجددا على قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا بعد أن كانت قد خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة بالكامل تقريبا على منطقة رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا، وتم بالفعل رفع العلم الروسي على ضواحيها الشمالية.

وقال روغوف في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، إن الأحداث الرئيسية على جبهة زابوريجيا، تجري في اتجاه أوريخوف، خاصة في منطقة رابوتينا، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أن "المقاومة المنظمة اختفت هناك عمليا، وهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع قائلا: "اليوم، يمكن القول إن رابوتينو تحت سيطرتنا، ولكن إلى حد كبير في المنطقة الرمادية، لأن من الغباء بالنسبة لنا أن نقف هناك، يجب التحرك إلى أبعد لتأمينها".

وفي نهاية شهر فبراير/شباط، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية، تمكنت من تعزيز مواقعها في رابوتينا، وحاولت القوات الأوكرانية دون جدوى استعادة المواقع التي خسرتها.

يأتي هذا في ظل التقدم المتواصل الذي تحققه القوات الروسية على مختلف محاول القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، خصوصا في مقاطعة دونيتسك، حيث تدور معارك تشاسيف يار وكراسنوغوريفكا.

القوات الروسية تستعيد السيطرة على رابوتينو في زابوريجيا

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

رابوتينا

مقاطعة زابوريجيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: من الممتع مشاهدة مداهمة إعتصام مناصر للفلسطينيين
بالفيديو: انهيار طريق سريع في جنوب الصين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024