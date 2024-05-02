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عربي و دولي

احتجاجا على قمع اعتصام طالبي في جامعة كولومبيا... الآلاف يتظاهرون في نيويورك

2024-05-02 | 01:29
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احتجاجا على قمع اعتصام طالبي في جامعة كولومبيا... الآلاف يتظاهرون في نيويورك
احتجاجا على قمع اعتصام طالبي في جامعة كولومبيا... الآلاف يتظاهرون في نيويورك

شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طالبيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، بحسب "وفا"

 ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأميركية .

واعلن المتظاهرون ان حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطالبي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة .

وفي السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطالبية داخل الخيم في عديد الجامعات الأميركية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

احتجاجا على قمع اعتصام طالبي في جامعة كولومبيا... الآلاف يتظاهرون في نيويورك

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