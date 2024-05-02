"نشر صورة تدعم حماس".. إتهامات بـ"الإرهاب" لشرطي بريطاني

قالت الشرطة البريطانية إن السلطات وجهت "اتهامين متعلقين بالإرهاب إلى شرطي بسبب ما قيل عن نشره صورة تدعم حركة حماس".

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان إن السلطات اعتقلت محمد عادل (26 عاما) من برادفورد بشمال إنكلترا في تشرين الثاني ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة إن التحقيقات ركزت على رسائل تمت مشاركتها عبر تطبيق واتساب، وخلصت إلى ضرورة إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وذكر المكتب في بيان "تم يوم الاثنين اتهام الشرطي محمد عادل (26 عاما) بتهمتين تتعلقان بنشر صورة لدعم منظمة محظورة، تحديدا حماس، بما يتعارض مع المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب... وتردد أن الجريمتين وقعتا في تشرين الأول وتشرين الثاني 2023".

وتم إيقاف الشرطي المذكور عن العمل في شرطة ويست يوركشير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن الخميس.